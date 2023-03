Esta jornada, al menos 15 establecimientos educacionales de la comuna de Valparaíso suspendieron sus clases por un “narco funeral” que se llevó a cabo en las cercanías de los recintos.

Ante esto, el ministro Marco Antonio Ávila valoró la medida, lo que causó que parlamentarios de la bancada de la UDI anunciaran una interpelación contra el secretario de Estado por “normalizar una situación total y absolutamente irregular“.

¿Qué pasó?

Este martes, a eso de las 14:00 horas, se llevó a cabo en el Cementerio 3 de Playa Ancha un funeral de alto riesgo. Se trató de la sepultura de un joven, que el miércoles pasado, fue asesinado a tiros frente al colegio Las Acacias.

La situación generó temor en el sector y tras el hecho, el frontis del establecimiento se llenó de pancartas clamando por más seguridad.

“Los establecimientos tienen la facultad de tomar medidas de prevención”

Ante esto, el ministro de Educación señaló a través de sus redes sociales que los establecimientos “tienen la facultad de tomar medidas de prevención frente a hechos que pueden afectar a sus comunidades, acordes a las definiciones de sus Planes de Seguridad Escolar. Esto no quiere decir que no estemos tomando acciones para que estos hechos no sucedan”.

Asimismo, condenó “toda situación que ponga en riesgo a las comunidades educativas” y anunció que la subsecretaria Alejandra Arratia presentará, junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito,“orientaciones que elaboramos para todos los establecimientos educativos del país”.

“Para prevenir estas situaciones que tanto lamentamos y para lograr que las escuelas sean efectivamente lugares seguros, desde Mineduc seguiremos apoyando el trabajo articulado con el Ministerio del Interior. Este es un eje fundamental de nuestro trabajo”, enfatizó el secretario de Estado.

Interpelación al ministro

Tras los dichos del ministro de Educación, la bancada de la UDI anunció una interpelación en su contra. “Las declaraciones del ministro de Educación vienen a confirmar nuestra decisión de interpelarlo porque él no puede ni debe normalizar una situación total y absolutamente irregular como es un funeral narco para suspender las clases“, dijo el diputado Sergio Bobadilla.