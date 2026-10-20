Balance por sistema frontal: Gobierno reporta “afectaciones menores”, pero advierte que “la emergencia continúa”

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, entregó este martes un balance sobre el sistema frontal en el país, en el que destacó la labor preventiva del Gobierno ante la emergencia climática.

Si bien señaló que por el momento solo hay “afectaciones menores”, recalcó que “la emergencia continúa”, dado que la lluvia se extenderá hasta la madrugada de este miércoles en algunos sectores, de acuerdo con los pronósticos.

En esa línea, sostuvo que “ha sido importante la prevención con que actuó el Gobierno en la última semana. Primero, en tratar de recuperar los sectores afectados por el aluvión; segundo, en recorrer todas las quebradas que podrían activarse por este nuevo frente a mal tiempo que se hizo el día domingo”.

“En función de toda esa información, se tomaron las medidas preventivas, se colocaron perímetros de seguridad, se suspendieron las clases y se verificó la evacuación de algunos puntos críticos”, agregó.

Balance de SENAPRED

De acuerdo con el balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en la Región Metropolitana se ordenó la evacuación preventiva en los sectores Ñilhue, Huallalolén y Quebrada Novillo Muerto, de la comuna de Lo Barnechea, y en los campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos, de Puente Alto.

Asimismo, la entidad activó la alerta SAE durante la tarde de esta jornada para el Campamento Ribera del Río, ubicado en Talagante, debido al desborde del río Mapocho.

Por el momento, se registra un total de 111 damnificados por el sistema frontal: 103 en la Región Metropolitana, 8 en la Región de Coquimbo y 2 en la Región de Valparaíso.

Además, se reportaron seis viviendas afectadas por las intensas lluvias: una destruida por completo en la Región de Valparaíso, tres con daño en la comuna de La Serena (Región de Coquimbo) y una en evaluación tras la caída de un árbol y un poste del tendido eléctrico de alta tensión en Algarrobo.