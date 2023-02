Luego de su participación en la reunión con el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), la ministra del Interior, Carolina Tohá, compartió el balance de los incendios forestales que han afectado la zona centro/sur del país.

La secretaria de Estado indicó que, actualmente, hay “233 incendios en curso, de los cuales 144 están controlados y 58 siguen en combate“.

Tohá también destacó que, hasta ahora, se ha confirmado que un 25% de los incendios habrían sido intencionales.

Por otra parte, la cifra de fallecidos no ha estado sujeta a cambios y se mantiene en 25. Asimismo, la cifra de damnificados se ubica en los 7 mil.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicó que ya son 436 mil hectáreas las que han sido consumidas por las llamas, de las cuales, 200 mil han sido en la región del Biobío.

Este será el último balance diario luego de las reuniones en el Cogrid. Esto no significa que no habrá más informes, solo que no se entregarán todos los días.