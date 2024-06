Cámaras captan balacera durante velorio de persona que murió en intercambio de disparos

Según la información preliminar, un hombre de 26 años y una mujer de 46 resultaron con heridas tras recibir impactos balísticos en Hualpén.

Una balacera se registró durante la noche de este jueves en Hualpén, en la Región del Biobío, durante el velorio de un hombre que justamente había muerto en otro intercambio de disparos.

¿Qué pasó?

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Yugoslavia con Gran Bretaña. El dicho lugar, un grupo de personas se encontraba velando a un sujeto cuando, por causas que se investigan, se generó un enfrentamiento a disparos.

Según la información preliminar, dos personas resultaron heridas, un hombre de 26 años y una mujer de 46, tras recibir impactos balísticos.

Todo el hecho quedó registrado en las cámaras de televigilancia municipal.

Alcalde condena lo ocurrido

El alcalde de Hualpén, Miguel Rivera, sostuvo que “no es normal que en un velorio vayan personas a trenzarse a balazos con las personas que están en los velorios. Obviamente que repudiamos profundamente estos hechos en particular”.

“En Hualpén hemos hecho un trabajo para que este tipo de hechos no queden impunes (…). Este tipo de hechos no tienen que quedar impunes y hemos colaborado permanentemente con las policías con este tipo de imágenes y otras más para que no haya impunidad”, agregó.