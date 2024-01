Este lunes, una balacera dejó a una persona lesionada en la comuna de Peñalolén. El incidente ocurrió en la intersección de la calle Tagua Tagua con Pasaje I, donde sujetos desconocidos llegaron al frente de una vivienda y realizaron múltiples disparos.

Según informó Miguel Ángel Orellana Pérez, jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Oriente, Carabineros recibió la denuncia inicial del tiroteo con “munición” y “armamento de alto calibre”, según las características de las balas encontradas en el lugar.

Asimismo, confirmó que la persona herida es un hombre mayor de edad que se encontraba afuera de la casa en el momento de la balacera, y que actualmente se encuentra en el Hospital Luis Tisné Brousse, con estado reservado.

Respecto a la posible hipótesis de secuestro que se está investigando, señaló: “No voy a hacer declaraciones sobre los motivos, pero no descartaré ninguna hipótesis en cuanto a las razones de esta balacera, que evidentemente no parece ser un evento casual”.

En este contexto, agregó que se trata de un delito relacionado con el crimen organizado. Los equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), así como el personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI), están trabajando en el lugar del incidente para localizar a los responsables.