Expresidenta Bachelet pone paños fríos a eventual candidatura presidencial suya y de Boric: “No estamos de candidatos”

Tras su reunión con el expresidente Gabriel Boric y distintos líderes de la oposición, la exmandataria Michelle Bachelet puso paños fríos por el momento a su posible tercera candidatura presidencial.

Bachelet sostuvo que el encuentro de la oposición tuvo como objetivo “conversar con los partidos políticos para mirar de qué manera nosotros podemos contribuir a buscar soluciones para los problemas que la gente está teniendo hoy día” y no evaluar candidaturas presidenciales.

“No estoy en el momento de hablar de candidaturas de ningún tipo. Estoy en el momento de pensar en la gente, en lo mal que lo está pasando. Así que ni siquiera fue un tema de la conversación”, enfatizó.

Así las cosas, la expresidenta aseguró que ni ella ni Boric estarían considerando ser candidatos presidenciales para las futuras elecciones.

“No es un tema que en la reunión hayamos tocado ni yo ni el presidente Boric, porque nosotros no estamos de candidatos“, remarcó.

Consultada por sus declaraciones previas en las que abrió la posibilidad de una tercera candidatura presidencial, la exmandataria explicó que también señaló que su “tarea fundamental iba a ser contribuir y aportar”.