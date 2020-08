VIDEO RELACIONADO – Unapyme por crisis económica tras pandemia (22:51)

Este martes la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a la Sala el proyecto que permite el teletrabajo para embarazadas.

En concreto, el documento “establece como deber del empleador ofrecer a la trabajadora embarazada la modalidad de trabajo a distancia, sin reducción de remuneraciones, cuando la autoridad declare Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, en la medida que sus funciones lo permitan y la trabajadora lo consienta”.

Una de las indicaciones aprobadas apunta que si la naturaleza de las funciones de la trabajadora no fueran compatibles con el teletrabajo, el empleador la deberá destinar a labores que no requieran contacto con público o con terceros que no desempeñen funciones en el lugar de trabajo, siempre que sea posible. Todo, sin reducir sus remuneraciones.

Al respecto, la diputada Natalia Castillo (RD) sostuvo que “acabamos de aprobar en la comisión de Trabajo el proyecto de ley que le da la opción a las mujeres embarazadas de poder hacer teletrabajo“.

Pero eso no es todo, ya que “también aprobamos nuestra indicación para extender el periodo prenatal de 6 a 10 semanas. Esto es muy importante ya que, en los últimos estudios sobre la materia, se ha demostrado que el COVID-19 incluso se puede transmitir in útero”.

“Por eso queremos evitar que niños y niñas puedan nacer contagiados y por eso también es que es tan importante que mañana en la sala puedan aprobar esta norma”, apuntó.

Ahora el proyecto pasará directamente a la Sala, sin trámite por la Comisión de Hacienda, pese a ser solicitado por el Ejecutivo.