Avalancha en Los Andes: Armada despliega buzos tácticos y submarinos para buscar a persona desaparecida

Tras el accidente provocado por un deslizamiento de nieve en la Laguna del Inca, Los Andes, que cobró la vida de cuatro personas, la Armada de Chile desplegó personal y tecnología especializada en búsqueda de la persona que aún se encuentra desaparecida en el sector.

El operativo se activó a partir de una solicitud efectuada por el Ministerio Público, y la misión está a cargo del Comando de Rescate y Salvataje de la Armada (COMRES), que cuenta con buzos de salvataje expertos en operaciones subacuáticas y de inmersión en aguas frías.

Junto con ello, se suma un vehículo de operación remota submarino (ROV) y equipos de buceo asistido.

Al trabajo de búsqueda se sumó la Capitanía de Puerto de San Antonio con un segundo robot submarino ROV para ampliar el perímetro de rastreo en la laguna.

Al respecto, el comandante del COMRES, capitán de fragata Pablo Henríquez, explicó que “las particulares condiciones geográficas y ambientales del sector —caracterizadas por bajas temperaturas del agua, profundidades considerables y un entorno de alta montaña— representan un importante desafío operacional“.

“Frente a este escenario, la preparación, experiencia y capacidades técnicas especializadas del COMRES permiten a la Armada contribuir en operaciones de alta complejidad y responder ante emergencias de diversa naturaleza, tanto en el ámbito marítimo como en otros puntos del territorio nacional”, agregó.

El comandante Henríquez remarcó que “este despliegue refleja la capacidad de respuesta de la Armada de Chile y su permanente disposición para movilizar personal y medios especializados donde sean requeridos”.

Además, valoró la coordinación sostenida con Carabineros, SAMU, Coordinador del Sistema Integrado Cristo Redentor y personal de Senapred Regional que se encuentran operando en el lugar.

Asimismo, desde la institución expresaron su solidaridad con las familias afectadas y reafirmaron el compromiso de mantener las labores de exploración y búsqueda dentro de lo permitido.