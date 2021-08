Se acercan las Fiestas Patrias y con ello el juego de elevar volantines. En la antesala de las celebraciones,ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, y el delegado presidencial, Felipe Guevara, junto al gerente general de Enel y el equipo técnico de la empresa realizaron el lanzamiento de la campaña “Volantín seguro 2021”.

La iniciativa busca busca prevenir los accidentes que pueden ocurrir al momento de encumbrar los cometas. “Esta maravillosa tradición que tenemos en Chile, que son los volantines, que puede transformar esa diversión en una catástrofe porque, si se usa hilo curado que es conductor de electricidad, el contacto del hilo curado con el cable puede generar electrocución de la persona que está haciendo uso del volantín. Su uso por lo demás está prohibido en nuestro país”, manifestó Guevara.

Agregó también que el hilo curado, que a veces queda amarrado a los postes, árboles y en otros lugares, puede causar lesiones y mutilaciones en las personas que tienen contacto con el material.

Lee también: Comisión de DD.HH. de la Convención Constitucional aprobó sustituir a Carabineros por una nueva institución

“Estamos llegando a la temporada de volantines y además con la Región Metropolitana en fase 4 y en varias comunas a lo largo y ancho de nuestro país con mejores condiciones sanitarias y mejorando el clima, sin duda alguna, van a ser muchos niños y niñas que van a querer salir a compartir con con otros niños a elevar volantines en este mes de septiembre donde hay una gran tradición. Eso queremos que sea seguro, esta campaña, lo que busca es que los niños, niñas, adolescentes puedan salir a levar sus volantines de la forma más segura posible”, explicó la ministra Rubilar.

El año pasado disminuyeron los accidentes asociados a elevar volantines en un 31% en comparación con 2019.

“Las recomendaciones fundamentales son primero no usar absolutamente ningún elemento metálico en la construcción de volantines. cualquier elemento metálico en contacto con las redes evidentemente genera una mayor posibilidad de descargas. Segundo, no usar hilo curado para elevar volantines y tercero y cuarto revisar el entorno en el cual se realiza la actividad de elevar volantines, que no existan redes eléctricas y por supuesto la prevención ante todo, no escalar ninguna torre, ningún poste para sacar volantines”, enfatizó Víctor Balbontín, gerente de operaciones de Enel.

Lee también: Girardi: “El actual sistema alimentario responde a un modelo de globalización que destruye las clases medias”

El gerente general de la empresa eléctrica, Ramón Castañeda, dijo que esta tradición de la empresa nació hace más de 30 años “con esta campaña preventiva y lo que busca es informar a la población y educarla respecto a los riesgos que tiene elevar volantines en zonas con redes eléctricas y particularmente el uso de hilo curado”.

En ese sentido, precisó que desde 2010 a la fecha tienen registrados más de 17 mil eventos debido al uso del hilo curado en cercanías a sus redes: “sólo este año 2021 se han presentado más de 330 episodios que han intervenido nuestras redes por culpa de este material. Esto significa un riesgo para las personas y los niños que elevan volantines. Y por otra parte, el perjuicio a nuestros clientes por el corte de la red eléctrica”.