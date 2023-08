Este viernes, las autoridades realizaron un llamado a la ciudadanía a no hacer turismo en la precordillera y cordillera durante este fin de semana debido al sistema frontal pronosticado para la Región Metropolitana.

¿Qué dijeron las autoridades?

El director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Miguel Muñoz, señaló que “estamos expuestos a un sistema frontal que va a ser bastante severo“.

“Estamos hablando que entre sábado y domingo en el valle caerán, aproximadamente, 50 milímetros de agua, en la precordillera 130 y en la cordillera 140 (…). Eso se hace súper complejo con una isoterma alta. Es decir, estamos expuestos a remociones en masa, a aluviones“, agregó.

Por ello, la autoridad instó a la población a “hacer caso a toda la información que dé la autoridad, si hay que evacuar una zona hay que hacerlo y no hay que cuestionar (..) No es un fin de semana para hacer turismo, no es para subir a la cordillera, este fin de semana el ideal es quedarse a resguardo en la casa”.

Por su parte, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, señaló que está pronosticada una “isoterma bastante alta, sobre los tres mil metros”, por lo que pidió “alejarse de los caudales de ríos y canales. Siempre prevenir es mejor que lamentar“.