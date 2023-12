Las autoridades de salud realizaron una serie de fiscalizaciones en el contexto de la compra de juguetes en la previa de Navidad y dieron recomendaciones de seguridad a los padres para evitar posibles accidentes en el marco del Plan Tranquila Navidad y Año Nuevo Seguro.

Las acciones lograron decomisar 42 mil juguetes en la Región Metropolitana por no estar regulados en la normativa vigente, es decir, no tener el etiquetado claro y en español o no tener especificaciones respecto a las pilas.

El seremi de Salud de la RM, Gonzalo Soto, detalló que los operativos se han realizado desde el 9 de noviembre y hasta la fecha se han realizado más de 65 fiscalizaciones a locales comerciales.

“Los resultados de estas fiscalizaciones son más de 40 sumarios sanitarios y el decomiso de más de 42 mil juguetes en la región que ya no están a la venta porque revestían un riesgo“, añadió Soto.

En tanto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, recomendó “pedirle a los padres que prefieran los establecimientos instalados y que cumplen las normativas, porque son ellos los que están sometidos a fiscalización”.