Autoridad Marítima emite aviso por “nubes convectivas” asociadas a trombas marinas entre Maule y Los Ríos

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano emitió un aviso por la posibilidad de nubes conectivas asociadas a trombas marinas.

El evento se daría entre este martes 20 y miércoles 21 de octubre entre las regiones del Maule y Los Ríos.

Según detalló el capitán de corbeta Gonzalo Bertolotto Quintana, jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano, el fenómeno “es producto del paso de este sistema frontal, el cual ya está ingresando al territorio nacional”.

Dicho sistema frontal provocaría “una condición de inestabilidad en el área”.

La Autoridad Marítima hizo un llamado a la población al autocuidado, evitar conductas temerarias y mantenerse informada a través de los canales oficiales.