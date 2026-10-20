Paulina Núñez convocará sesión especial del Senado por pérdidas del fondo E de las AFP tras solicitudes del oficialismo y la oposición

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, anunció este martes que convocará a una sesión especial para abordar las pérdidas del Fondo E de las AFP, luego de recibir solicitudes formales de comités parlamentarios del oficialismo y la oposición.

A través de su cuenta de X, la legisladora señaló que “la situación de los Fondos E de las AFP es grave y merece explicaciones claras”. Además, sostuvo que “si se comprueban responsabilidades, deben aplicarse las sanciones correspondientes. Los cotizantes merecen respuestas. Hoy daré cuenta en la sala y la citaré a la brevedad”.

Las peticiones fueron presentadas este lunes mediante dos cartas dirigidas a Núñez. La primera fue firmada por los senadores Yasna Provoste y Juan Luis Castro, en representación de los comités Unido y del Socialismo Democrático, respectivamente.

La segunda solicitud provino de los comités Republicano, Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evolución Política (Evópoli), representados por Renzo Trisotti, María José Gatica, Gustavo Sanhueza y Luciano Cruz–Coke, respectivamente.

En ambos documentos, los parlamentarios plantearon su preocupación por las pérdidas asociadas a contratos de derivados mantenidos por las administradoras. Según los antecedentes citados en las cartas, el fondo E acumula una caída promedio de 10,4% durante 2026, de la cual casi la mitad se registró solamente en septiembre.

Los legisladores también advirtieron que en abril la Superintendencia de Pensiones estableció límites a las pérdidas potenciales de las carteras de derivados y otorgó a las AFP un plazo de 210 días para ajustarse. Según señalaron, el vencimiento de ese período podría transformar pérdidas actualmente contables en pérdidas efectivamente realizadas.

Ambas solicitudes plantean que a la sesión especial sean citados el ministro del Trabajo y Previsión Social, el superintendente de Pensiones, el presidente del Consejo Consultivo Previsional y la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Por ahora, no se ha informado una fecha para la sesión especial, aunque Núñez adelantó que realizará la convocatoria a la brevedad.