Cronología de un “error”: Audios revelan mal proceder judicial que permitió liberación de integrantes del Tren de Aragua

Conmoción causó el Juzgado de Garantía de Los Vilos al cambiar las medidas cautelares de 5 imputados vinculados a la banda criminal internacional, dejándolos con arresto domiciliario. Audios revelados esta jornada dieron a conocer una serie de acciones e imprecisiones cometidas por el fiscal asesor de la causa que facilitó esta decisión.

La jueza del Juzgado de Garantía de Los Vilos, Daniella Pinto Cortés, cuestionó duramente al abogado asistente del Ministerio Público, Luis Soto Pérez, durante una audiencia de cambio de medidas cautelares en la que se decretó arresto domiciliario de cinco imputados vinculados al Tren de Aragua.

La magistrada criticó la evidente falta de preparación de Soto, quien lleva 5 meses como asesor y actuó en calidad de fiscal, señalando que sus alegaciones eran “impresentables” para una causa de tal relevancia.

Registro de la audiencia e indignación de Pinto

Audios dados a conocer esta jornada revelan que la jueza Pinto hizo repetidos llamados de atención a Soto por su falta de argumentos para contrarrestar las defensas, incluso admitiendo que no pudo realizar su presentación “como correspondía”.

“Oiga, esto me parece, pero impresentable, ¡Impresentable! Porque estamos hablando de una de las causas más emblemáticas que tiene la Fiscalía Local de Los Vilos y usted me está haciendo alegaciones de este tipo”, sostuvo la magistrada en la audiencia.

Esta deficiencia permitió la liberación de los imputados, cuatro de los cuales aún siguen prófugos, generando polémica en la opinión pública.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de La Serena revocó la decisión de la jueza y ordenó mantener en prisión preventiva a los acusados por los delitos de secuestro agravado y asociación ilícita.

Aunque los cuestionamientos se dirigieron a la jueza Pinto en primera instancia, estos nuevos antecedentes demostraron una falla por parte de la Fiscalía y de quien los representaba en ese momento.

La audiencia, que se realizó el pasado 3 de junio y duró 1 hora y 37 minutos, se complicó cuando Soto no pudo responder de forma precisa a las alegaciones de las defensas.

La jueza Pinto le pidió detalles específicos sobre la participación de los acusados, a lo que Soto respondió con generalidades y prolongados silencios. Ante la falta de evidencia concreta, la jueza cuestionó si debía confiar ciegamente en las afirmaciones del fiscal.

“Pero es que tiene que ser más preciso, fiscal. Si las defensas están haciendo alegaciones precisas, usted me tiene que responder de forma precisa. Yo conozco los antecedentes, pero no me puede decir ‘todo se mantiene, esto está tal cual’. Tiene que hacerme alegaciones más precisas si la defensa está controvirtiendo cosas específicas”, fustigó la magistrada.

“No me da ningún antecedente concreto”

Durante un tenso momento, el que Soto exponía sobre el dron que la banda criminal habría utilizado para tareas de vigilancia y mientras la defensa alegaba falta de pruebas concretas sobre aquello, la jueza endureció el tono, pidiendo no solo precisión, sino detalles que pudieran ayudar a la decisión de mantener la prisión preventiva para los imputados.

“Creo que la evidencia que puede haberse extraído del dron en poco minimizan la participación de don Ya… de don Franyoferid, su señoría, en cuanto a que el Ministerio Público, a través de la las pericias realizadas y de la investigación realizada, lo sitúa como parte de la organización criminal, su señoría”, expresó Soto.

“¿Y yo tengo que confiar en eso? Es que no me da ningún antecedente concreto, fiscal. Usted tiene que venir con un estudio acabado de la causa y decirme cuáles son los antecedentes concretos en lo que usted puede fundar esta participación y por qué a la fecha se mantiene. Porque las defensas están haciendo alegaciones precisas y específicas. Y usted no me puede hacer alegaciones tan generales para yo poder resolver. ¿Cómo me pronuncio? ¿Le creo a usted solamente? Digo: ‘Ah no, es que el fiscal me dijo que estaba todo perfecto, entonces yo rechazo porque según él tiene todo lo que justifica la participación’. No puedo hacer una resolución de ese tipo. Entonces usted precise esos puntos que la defensa está cuestionando”, dijo Pinto con un tono de molestia.

Finalmente, la jueza se vio obligada a considerar el arresto domiciliario para los imputados, dado que el fiscal no presentó argumentos sólidos para mantener la prisión preventiva.

Aunque la Fiscalía Local de Los Vilos apeló la medida al día siguiente, la Corte de La Serena ordenó la recaptura de los implicados.

En respuesta a la situación, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper Monti, anunció la apertura de un sumario administrativo para evaluar el cumplimiento de las directrices para la preparación de audiencias por parte de los fiscales y abogados asistentes. Cooper destacó que el Ministerio Público está enfocado en la persecución penal de delitos que causan gran conmoción pública.