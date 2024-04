Para las 13:00 horas de este viernes está programada la audiencia de cautela de garantías del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, tras su fallido viaje a Venezuela.

El jefe comunal es investigado por presuntos hechos de corrupción en el denominado Caso Farmacias Populares, cuya audiencia de formalización de cargos se realizará el próximo miércoles 29 de mayo.

Durante la mañana de ayer, Daniel Jadue acusó que impidieron viajar fuera de Chile por tres días, pese a que no posee ninguna medida cautelar en su contra.

“La fiscal amenaza con detenerme”, señaló a través de una publicación en X. Además, catalogó la situación como un “atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional”.

Pocas horas después, el alcalde anunció que emprenderá “todas” las acciones legales correspondientes con el objetivo de “frenar estas arbitrariedades“.

Hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. Fiscal me amenaza con detenerme. Esto es un atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional. Ejerceré todas las acciones legales para frenar estas arbitrariedades!

— Daniel Jadue (@danieljadue) April 18, 2024