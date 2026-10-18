Ataques con bombas molotov y 29 arrestos marcaron la conmemoración del estallido social en la Alameda

Al menos 29 personas quedaron detenidas y varios carabineros resultaron lesionados este domingo en la marcha por el séptimo aniversario del estallido social. Así lo informó en un balance preliminar el general inspector Manuel Cifuentes Quezada, jefe de Zona Metropolitana.

La movilización reunió a entre 2.500 y 2.800 personas. Partió de forma pacífica desde Plaza Baquedano y, cerca de las 13:00 horas, avanzó por la Alameda. Después, un grupo de encapuchados se ubicó al frente y atacó a Carabineros con objetos contundentes y bombas molotov.

Detenidos y lesionados

Según reportó Radio Bíobio, entre los detenidos figuran una persona que lanzó un artefacto incendiario contra policías, otra acusada de robo con violencia a un local comercial y una tercera que vandalizó cámaras de seguridad. Un carabinero sufrió una lesión en el rostro por un elemento pirotécnico. Aún no hay una cifra definitiva de heridos.

Carabineros mantendrá servicios preventivos durante la tarde y la noche, y entregará un balance actualizado al término de los operativos.