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Destruyen equipamiento de Cesfam en Bajos de Mena tras protesta por desalojo de toma

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El Cesfam Raúl Silva Henríquez de Puente Alto suspendió todas sus atenciones durante este viernes luego de un violento ataque que dejó daños avaluados preliminarmente en cerca de $30 millones.

Los incidentes comenzaron cerca de las 21:00 horas del jueves, cuando alrededor de 40 personas instalaron barricadas y realizaron cortes de tránsito en las cercanías del centro asistencial, ubicado en Bajos de Mena.

La protesta se produjo luego de que durante la mañana funcionarios del Serviu y de la Delegación Presidencial notificaran el próximo desalojo de la toma El Volcán 2.

Posteriormente, cerca de ocho sujetos ingresaron por la fuerza al Cesfam, intimidaron a sus trabajadores y provocaron destrozos en vidrios, computadores, ventiladores y otros elementos del recinto.

Ante la magnitud de los daños, el establecimiento resolvió suspender sus actividades durante toda la jornada de este viernes 16 de octubre.

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