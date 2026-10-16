Destruyen equipamiento de Cesfam en Bajos de Mena tras protesta por desalojo de toma

El Cesfam Raúl Silva Henríquez de Puente Alto suspendió todas sus atenciones durante este viernes luego de un violento ataque que dejó daños avaluados preliminarmente en cerca de $30 millones.
Los incidentes comenzaron cerca de las 21:00 horas del jueves, cuando alrededor de 40 personas instalaron barricadas y realizaron cortes de tránsito en las cercanías del centro asistencial, ubicado en Bajos de Mena.
La protesta se produjo luego de que durante la mañana funcionarios del Serviu y de la Delegación Presidencial notificaran el próximo desalojo de la toma El Volcán 2.
Posteriormente, cerca de ocho sujetos ingresaron por la fuerza al Cesfam, intimidaron a sus trabajadores y provocaron destrozos en vidrios, computadores, ventiladores y otros elementos del recinto.
Ante la magnitud de los daños, el establecimiento resolvió suspender sus actividades durante toda la jornada de este viernes 16 de octubre.
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