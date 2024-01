Aunque el presidente Gabriel Boric espera que su amigo y exministro, Giorgio Jackson, “vuelva pronto” a la escena política, el exsecretario de Estado estaría barajando la posibilidad de radicarse en el extranjero.

Desde Canal 13, aseguran que el exministro Jackson dejará el país para irse a estudiar afuera.

“Se va a estudiar afuera. Fuentes muy cercanas al exministro me lo confirman (…) ¿dónde? Lo tiene guardado bajo 7 llaves, pero se los puedo confirmar, el exministro Jackson se va (del país)“, informó la periodista Paula Comandari.

“Espero que lo tengamos de vuelta pronto”

Cabe señalar que esta jornada, el presidente Boric se refirió a su relación de amistad con Jackson, en donde afirmó esperar “que lo tengamos de vuelta pronto“.

“Con Giorgio tenemos una relación hace mucho tiempo, somos amigos, pero la amistad no puede nublar cuando hay que tomar decisiones políticas complicadas, y la gente que trabaja conmigo no está por ser amigos o no, sino por sus méritos y competencias“, dijo el mandatario en conversación con Radio Montecarlo.

“Giorgio está desarrollando proyectos tremendamente interesantes, no me cabe duda de que él va a seguir siendo un tremendo aporte para Chile. Es una persona con tremendas capacidades, con gran generosidad, así que espero que lo tengamos de vuelta pronto”, zanjó.