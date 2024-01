El diputado Hotuiti Teao (Evópoli) fue víctima de un asalto en la comuna de Las Condes cuando retiraba un pedido de comida desde un local la noche del jueves.

El suceso se registró cerca de las 23:00 horas, cerca de la intersección entre Avenida Apoquindo con Manquehue.

Según constató el mismo legislador, un delincuente a bordo de una motocicleta lo agredió y rápidamente le sustrajo su celular, para luego huir en dirección desconocida junto a un acompañante, también motorizado.

“Hoy, al igual que muchos compatriotas, fui asaltado mientras me disponía a recibir un delivery de comida, en el cual me tiraron el celular y me pegaron en el pecho. Es por ese motivo por el que me encuentro en vías de constatar lesiones en Carabineros de Chile, a quienes agradezco el rápido y comprometido actuar”, dijo Teao.

El Ministerio Público determinó que la Policía de Investigaciones (PDI) continúe las pericias iniciadas por los uniformados.

En entrevista con Las Últimas Noticias, Francisca Ayala, esposa del diputado, contó que todo ocurrió luego que Hotuiti le avisara por WhatsApp que iría a buscar un pedido de sushi a dos cuadras de su casa.