Arrau aborda importancia de las RUF y Ley Naín Retamal tras robo frustrado: “Quienes nos protegen no pueden quedar desprotegidos”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó la labor de un funcionario policial que repelió un robo en Puente Alto.

El hecho ocurrió mientras el carabinero se trasladaba en auto para comenzar su turno, cuando intervino durante un robo con intimidación perpetrado por cuatro individuos en un paradero de micro.

Tras identificarse como uniformado, utilizó su arma de servicio y efectuó disparos contra los delincuentes, alcanzando a uno de los involucrados, quien fue detenido. Los otros tres escaparon en dirección desconocida.

Tras intento de robo en Puente Alto: ¿Qué dijo Arrau?

En su cuenta de X, el titular de Seguridad destacó el compromiso del funcionario policial.

“La valentía y vocación de servicio de nuestros carabineros no termina cuando dejan el uniforme. Hoy, en Puente Alto, un funcionario que se dirigía a su trabajo intervino para proteger a dos mujeres que estaban siendo amenazadas por delincuentes armados, logrando frustrar el asalto y detener a uno de los involucrados”, escribió.

Y añadió que “este es el compromiso de quienes sirven a Chile, incluso arriesgando su propia vida para proteger a los demás”.

Arrau remarcó la importancia de proyectos como las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) o la Ley Naín Retamal, “para avanzar en la legítima defensa de los funcionarios de franco”.

“Nuestros carabineros necesitan reglas claras, certeza jurídica y todo el respaldo del Estado para actuar frente al delito. Quienes nos protegen no pueden quedar desprotegidos”, subrayó.