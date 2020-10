La última encuesta de Plaza Pública Cadem reveló que la aprobación del gobierno del presidente Sebastián Piñera llegó a un 24%, la cifra más alta desde junio.

El sondeo demostró que hubo un aumento de dos puntos en la percepción positiva del mandatario, ya que en la semana pasada fue de un 22%.

Además, en esta ocasión el jefe de Estado tuvo una desaprobación del 66%, generando una disminución de dos puntos en comparación a la vez pasada en donde fue de un 68%. Un 6% afirmó que no aprueba ni desaprueba su gestión, mientras que 4% no supo qué responder o no respondió a la consulta.

En tanto, el 56% evaluó positivamente su situación económica, el nivel más alto desde el inicio de la pandemia

Por otro lado, un 36% de los consultados cree que Chile va por buen camino, el mejor resultado desde la crisis social de octubre y el 44% se siente optimista acerca del futuro del país contra el 29% que se mantiene pesimista.

A su vez, el 51% de los encuestados está de acuerdo con el desconfinamiento de su comuna, la cifra más elevada desde el 13 de agosto, cuando se dio inicio al plan Paso a Paso.

En este contexto, un 93% está de acuerdo con el uso obligatorio de mascarillas, el 97% declara que las usa en lugares públicos, el 95% en la calle, un 80% cuando va a trabajar presencialmente, pero solo el 26% de los consultados confesó que las usa en reuniones familiares y el 4% en su casa.

