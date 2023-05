El expresidente de la CPC, Juan Sutil, presentó este miércoles una querella contra el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez. En la acción judicial, pidió 540 días de reclusión, una multa de $5,7 millones y el desafuero del parlamentario.

En el marco de la polémica, el empresario admitió haber aportado a la presidenta del PPD, Natalia Piergentili y al diputado de RN, Diego Schalper. Sin embargo, un reportaje de Radio Biobío reveló que para las elecciones de 2021 también realizó donaciones a otras 14 figuras de todos los sectores políticos.

Cabe recordar que entrevista con TVN, Ibáñez señaló que Sutil “ha pasado un par de millones de pesos a algunos parlamentarios de Chile Vamos, que después en las comisiones votan a favor de las AFP o votan en contra de la democratización al derecho al agua”.

Sus declaraciones generaron resquemor en Sutil, quien anunció una querella en contra del parlamentario oficialista. “Él menciona diputados que no he apoyado nunca, ni a través del Servel ni nunca, ni siquiera con un llamado por teléfono. El falta a la verdad doblemente (…) Yo voy a ir a todas las consecuencias, me parece que el diputado Ibáñez denigra la política”, señaló.

Los aportes de Juan Sutil

De acuerdo a los registros del Servel, además de Piergentili y Schalper, Sutil donó a otras 14 figuras políticas, entre candidatos a diputados, senadores y consejeros regionales. Suma que totalizó los 22,5 millones de pesos y cuyos aportes fluctuaron entre uno y dos millones y medio.

Asimismo, en el listado se suma un aporte a una campaña de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), colectividad que es parte de Apruebo Dignidad. En específico, donó a la fallida candidatura de Arnoldo Ñancuñef Huaiquinao por la Región de La Araucanía.

En el Partido Republicano, destacan rostros como Gloria Naveillán, Juan Irarrázabal y Luis Cortés; en RN figura Schalper, Sofía Cid, Juan de Dios Valdivieso, Henry Boys, Susana Hiplan y Luis Pardo.

En la UDI, aportó a Catalina Olivarría y María Ignacia Castro. Mientras que en Evópoli, aportó a Jaime Mañalich y Luz Poblete.