La exministra de Relaciones Exteriores Antonia Urrejola rechazó en duros términos la comparativa que hizo la presidenta del Partido Por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, sobre sus dichos contra los votantes oficialistas al llamarlos “monos peludos” con el episodio de filtración de audio donde criticó el embajador argentino Rafael Bielsa.

Tras publicarse la entrevista donde criticó al oficialismo, Piergentili envío un mensaje al chat grupal donde participan los timoneles del PPD, Partido Socialista (PS), Partido Radical (PR) y Partido Liberal (PL). Esta conversación fue filtrada.

“Queridos amigos. Supongo habrán leído mi entrevista en La Tercera. Me importa decirles que creo que estuve mal, muy mal en la forma (me mandé un Antonia Urrejola), pero creo que la reflexión de fondo me sigue haciendo sentido. Espero podamos hablarlo, ya que no quiero perjudicar nuestra voluntad de diálogo y de alianza robusta”, dijo.

Respuesta de Urrejola

Durante la noche del domingo, la exministra respondió a través de su cuenta de Twitter y en duros términos contra Piergentili: “Me entero de que una dirigenta política intentó -en un chat privado que se hizo público- equiparar supuestas groserías mías utilizadas en una conversación privada con las lamentables declaraciones que ella formuló a La Tercera el domingo pasado”.

“Pretende ahora justificarse señalando que sus palabras constituyeron un ‘error en la forma’. Las suyas fueron expresiones descalificadoras, intolerantes y homofóbicas; no fueron solo groserías, no fueron solo palabras mal escogidas ni, mucho menos, meros ‘errores de forma’”, agregó.

En ese sentido, Urrejola sostuvo que esto fue “todo lo contrario”, porque “fueron expresiones odiosas de la mayor gravedad que transgreden principios morales básicos de quienes hemos luchado por tantos años por sociedades más justas, inclusivas y tolerantes”.

“Quiero pensar que en su entrevista ella revela solo una postura personal. El socialismo democrático, del que ella forma parte, errores más, errores menos, ha tenido como sello en las últimas décadas, la promoción de la tolerancia, la inclusión y la defensa de los derechos humanos”, añadió.

“Son estos principios, la defensa irrestricta de los derechos humanos y la construcción de una sociedad más justa, tolerante e inclusiva, que me han guiado a lo largo de toda mi vida, mi conducta y mi carrera profesional”, continuó.

“Hay un mundo de diferencia”

Finalmente, la excanciller reiteró que los dichos de Piergentili “nada tienen que ver con la lamentable grabación y filtración de una conversación privada”.

“Se equivoca pretender compararme con ella, porque una cosa es el lenguaje coloquial, desafortunado incluso, que empleamos en privado. Cosa muy distinta es el lenguaje de la intolerancia y la descalificación dirigido públicamente a los demás, más cuando se trata de aliados políticos”, sentenció.

“Entre uno y otro, hay un mundo de diferencia, de historia, de compromiso y de lealtad”, concluyó.