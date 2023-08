La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, anunció la emisión de un oficio al Consejo Nacional de Televisión debido a presuntas conductas de acoso hacia Constanza Capelli, participante del reality Gran Hermano.

Según publicó Cooperativa, la secretaria de Estado informó que “tomaremos contacto con la producción del programa y con la posible víctima, por si requiere asesoría”.

En ese contexto, la ministra Orellana remarcó que a pesar de las “modalidades contractuales”, las personas que se encuentran participando en este tipo de programa, “son trabajadoras o trabajadores (…) Por lo tanto, las empresas, ya sean productoras o canales a cargo de la realización, tienen el deber de velar por el resguardo de los derechos de las personas que están en su interior“.

En consecuencia, la encargada de la cartera de Mujer y Equidad de Género instó a la producción a velar por el “resguardo de las integrantes y en segundo lugar, evaluaremos, dentro de lo permitido por la ley, si podemos brindar apoyo a quien denunció estos hechos”

¿Qué pasó?

Mediante una conversación, la participante Constanza Capelli, relató diversas situaciones contra Sebastián Ramírez, con quien había establecido un vínculo afectivo el reality show. “Lo que Seba hacía, algo que mi ex también hacía, era que cuando yo me iba, me seguía, y eso es lo peor. Si me iba, él me perseguía y hablaba fuerte. Incluso, cuando iba a ducharme, me encerraba, quedando yo desnuda; esto se ve muy fuerte afuera”, relató.