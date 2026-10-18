Ante llegada de nuevo sistema frontal: Gobierno determina suspender clases para el martes 20 de octubre en 10 comunas de la Región Metropolitana

Debido a la emergencia climática que afecta a la Región Metropolitana (RM), el gobierno determinó suspender las clases para el próximo martes 20 de octubre en la totalidad de los establecimientos de educación parvularia, básica y media pertenecientes a las 10 comunas que se encuentran declaradas en Alerta Roja.

En detalle, la interrupción de las actividades escolares regirá en los recintos educacionales de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina. Se trata exactamente de los mismos diez municipios donde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó este domingo 18 de octubre el máximo estado de vigilancia producto de las condiciones meteorológicas previstas para la zona.

A través de sus canales oficiales, el organismo técnico comunicó el cambio en la categorización preventiva de la capital, señalando textualmente: “Se cancela Alerta Amarilla y declara Alerta Roja para las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina por remoción en masa”. La institución precisó además que esta disposición se mantendrá vigente hasta que las condiciones del tiempo permitan modificar el nivel de alerta.

Entre los principales antecedentes evaluados para adoptar ambas determinaciones se encuentra el pronóstico elaborado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). Dicho informe anticipa para la jornada del martes 20 de octubre precipitaciones de intensidad moderada a fuerte concentradas en un período breve en sectores de la cordillera de la costa, los valles y la precordillera metropolitana, escenario al que se suman avisos por probables tormentas eléctricas acompañadas de granizos y fuertes rachas de viento de carácter local.

En esa misma línea, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) estableció que existe una alta posibilidad de que se registren aluviones y derrumbes en la zona precordillerana de la región. Según el análisis técnico de la entidad, el riesgo de remociones en masa fue calificado como moderado tanto para la cordillera de la costa como para el valle longitudinal, mientras que en el sector de la cordillera se mantiene en un nivel bajo.