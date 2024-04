El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó la posible existencia de un “servicio premium” en la plataforma “Anótate en la lista” y a su investigación iniciada por la cartera.

La plataforma a implementada para que los apoderados puedan solicitar una vacante en un establecimiento educacional, público o particular subvencionado, en caso de no haber obtenido cupo durante las postulaciones en el Sistema de Admisión Escolar (SAE), según detalló el Ministerio de Educación.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer la posible existencia de un “servicio premium” en la plataforma, el cual requeriría un pago de $109.000. Esto, según plantearon sostenedores de colegios a propósito de una característica más del sistema ofrecido por Tether Ed.

Ante esta situación, el ministro Cataldo aseguró, en Estado Nacional, haber solicitado una investigación al respecto.

“Yo le pedí a la subsecretaria investigar esta materia porque me parece complejo, porque además no sé qué es lo premium que podrían ofrecer cuando el sistema lo que hace es identificar oferta y distribuir matrículas, no te genera un cupo nuevo“, sostuvo.

Además, la autoridad afirmó que el sistema “Anótate en la lista” está licitado a un tercero, por lo que no tenía conocimiento ni antecedentes de la existencia del servicio.

El ministro manifestó su interés en conocer en qué consistiría este servicio adicional y subrayó la importancia de investigar los hechos para determinar su legalidad. Enfatizó que, de ser ilegal, sería un hecho grave, y que espera que la investigación arroje luz sobre el tema.

“Me interesa saber en qué consiste eso premium, porque el sistema lo que hace es identificar oferta, distribuir esa oferta en quienes están demandando ingresar a una escuela, entonces, no logro comprender qué sería eso adicional que tendríamos, porque si eso va a priorizar, eso es ilegal“, añadió.

Finalmente, dijo que “si es ilegal, sin duda que es grave; si no es ilegal, bueno, hay que mirar qué es lo que pasó con el proveedor y por qué se ofrece algo de esas características“.

Oferta educativa

El titular de Educación también se refirió a la escasez de oferta educativa, que dejaría a 880 estudiantes sin matrícula. Aclaró que este problema no guarda relación con “Anótate en la lista” ni con el SAE, siendo fenómenos distintos.

“Otra cosa es mentir y decir, por ejemplo, que el Sistema de Admisión Escolar o que el ‘Anótate en la lista’ son responsables de que falte oferta educativa en determinados lugares, no es así”, indicó.