Aniversario del 18-O: Sujetos quemaron bus Red en Pedro Aguirre Cerda

La noche del domingo, un grupo de sujetos encapuchados quemó un bus del Sistema Red en Pedro Aguirre Cerda.
La acción ocurrió en el marco del séptimo aniversario del estallido social.
Según antecedentes preliminares, la micro circulaba con pasajeros y los individuos los habrían obligado a bajar para luego prender fuego a la máquina.
Personal de Control de Orden Público llegó hasta el lugar para controlar la situación.
La plataforma Transporte Informa comunicó a las 7:00 de este lunes que hay restricción de pista en Avenida Departamental al oriente entre Grohnert y cruce de Clotario Blest “debido a vehículo quemado durante la madrugada”.
Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas tras los hechos.
Ahora (07:00) restricción de pista en Av Departamental al oriente entre Grohnert y cruce de Clotario Blest en #PAC, debido a vehículo quemado durante la madrugada. Carabineros en el lugar. Precaución https://t.co/PqYR2CtRA8
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 19, 2026
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