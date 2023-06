La exvocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, confirmó su renuncia tras la reunión que mantuvo con el presidente del máximo tribunal: “Tomé esta decisión por el periodo de agitación que ha habido posterior a una entrevista que no di en calidad de vocera (…) Para mí, el asunto está terminado”

“Yo no me arrepiento absolutamente de nada, jamás me retracto de algo que he dicho con convicción (…) Sigo manteniendo las mismas opiniones, que son igual de válidas que otras”, agregó.