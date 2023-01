El nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, entregó sus primeras declaraciones tras ser ratificado en el cargo por parte del Senado.

“Es un honor para quien habla poder servir al pueblo de Chile y lo que nos espera en lo sucesivo es ponernos a trabajar para los efectos de que se sientan seguros quienes mañana van a salir a trabajar temprano desde sus casas, que van a dejar a sus familias en sus casas, que van a estar preocupados de qué es lo que ocurre con ellas, en sus trayectos. Que tienen preocupación de sus negocios, preocupación respecto a su seguridad personal. Es para ellos que vamos a trabajar, para que vivan en un entorno seguro, en un barrio seguro. Cuenten con nuestro compromiso y el de todos los fiscales de Chile”, expresó el abogado durante un punto de prensa.

Asimismo, envió un mensaje “a los fiscales adjuntos, a los señores fiscales regionales, a los funcionarios del Ministerio Público, que cuenten con mi compromiso. Es un honor para mí liderar el Ministerio Público en los próximos años. No los vamos a defraudar. Muchos de ellos están dando un trabajo muy duro, en zonas muy complicadas. Nuestros saludos van especialmente a los fiscales de la macrozona norte, de la macrozona sur. Nuestra primera actividad va a ser visitarlos, acompañarles, y la comunidad, los 18 millones y medio de chilenos pueden cotar con que el Ministerio Público va a trabajar tal y como lo ha venido haciendo, 7 días a la semana, 24 horas al día, para velar por la seguridad de todas y todos”.

“Quiero ser enfático: no conozco al señor Felipe Guevara”

Ante los cuestionamientos de las senadoras Yasna Provoste (DC) y Loreto Carvajal (PPD) sobre la supuesta defensa de Valencia a Felipe Guevara en un juicio por prevaricación en 2009, el ahora líder del Ministerio Público negó conocer al ex intendente.

“Quiero ser enfático: no conozco al señor Felipe Guevara, no soy su abogado. Insistir en que hemos podido averiguar en las últimas horas, porque es una situación muy antigua, de un escrito de hace más de 10 años, que se obedece a un encargo de la Municipalidad de Lo Barnechea al estudio para el cual yo trabajaba”, dijo.

En esa línea, agregó: “Y tal y como lo he señalado, yo era un trabajador, un dependiente. Tenía un contrato de trabajo que me vinculaba a ese estudio y esto obedece a un encargo de la municipalidad al estudio. Ya he sido suficientemente claro en señalar ello”.

“Vamos a combatir la delincuencia, los delitos de cuello blanco y de corrupción, pase lo que pase”

Respecto a las críticas por sus vínculos con algunos senadores, la autoridad precisó que “dimos explicaciones largas en una audiencia que duró varias horas respecto de ese tema. Solo quisiera reiterar en lo que ya señalamos en la Sala: vamos a combatir la delincuencia, los delitos de cuello blanco, los delitos de corrupción, pase lo que pase, pese a lo que pese y pise a quien pise”.

Asimismo, y sobre el proceso de selección y ante las críticas por supuesto lobby, Valencia sostuvo que “en un Estado democrático de derecho, la ciudadanía debe conocer todos los antecedentes relevantes de todos los candidatos que aspiran a un cargo como este. Y esa es condición necesaria de un nombramiento adecuado”.

“Por lo tanto, los candidatos tenemos que estar dispuestos a someternos a un escrutinio muy severo. Ese escrutinio pasó de los límites de lo tolerable, pero ya es un proceso terminado. Esperamos que en el futuro no vuelva a repetirse, entiendo que el poder Legislativo, el Ejecutivo, tomarán las decisiones que correspondan sobre el particular”, dijo.

“No he tenido el honor de hablar con su excelencia el presidente de la República”

Consultado sobre si conversó con el presidente Boric, Valencia señaló que “no he tenido el honor de hablar con su excelencia el presidente de la República. Estamos a la espera de que el Gobierno de Chile tramite los decretos correspondientes para que podamos asumir a la brevedad al cargo”.

“El Ministerio Público lleva demasiados meses sin un fiscal nacional titular y tenemos un compromiso para los próximos 90 días de implementar un conjunto de medidas que tienen por objeto atender las necesidades de seguridad de los chilenos, la necesidad de combatir la delincuencia a la brevedad posible de manera enérgica y operativa”, añadió.

Finalmente, la carta del Ejecutivo agradeció la confianza del Senado. “Quiero agradecer la confianza del Senado de la República. Insisto, me siento muy honrado por la confianza del presidente de la República, de los ministros de la Corte Suprema, todos los ministros de la sala penal de la Corte Suprema votaron por este abogado”, dijo.

“Agradezco la confianza del Senado de la República y espero poder tener la confianza de todos los chilenos. Uno de nuestros principales desafíos va a ser recuperar la confianza en el Ministerio Público de parte de la ciudadanía“, concluyó.