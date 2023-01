Ante su presunto vínculo con Felipe Guevara, el recién asumido fiscal nacional, Ángel Valencia, reiteró este jueves: “No conozco al señor Guevara y no tengo ningún vínculo profesional con él, y me remito exclusivamente a lo que ya manifesté al Senado. Además, es un hecho de público conocimiento que, hasta hace algunos días, era el abogado externo de la municipalidad de Lo Barnechea. Entiendo que todos los antecedentes que se han incidido tienen que ver con la municipalidad”. “Respecto a ese punto (de supuesta relación), yo ya hice mi presentación ante el Senado. Aquello que me pareció pertinente yo lo transmití en el Senado y me remito estrictamente a lo que ya mencioné”, añadió.