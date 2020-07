VIDEO RELACIONADO – Zúñiga por desconfinamiento en la RM: “Es probable que estos pasos se den por bloques” ( 00:53)

La Agrupación Nacional de Empleados (as) Fiscales (ANEF) expresó su preocupación ante el plan “Paso a Paso” del Gobierno para comenzar a el desconfinamiento. Dicha medida ya se implementó en las regiones de Aysén y Los Ríos y se extenderá a nueve comunas más esta semana.

El directorio nacional de la ANEF manifestó que “la experiencia reciente nos ha indicado que el gobierno no ha tenido el tacto suficiente para instalar escenarios de esperanza en esta pandemia, tal como se demostró con el gran fracaso del ‘Plan Retorno Seguro Gradual’ y de las ‘Cuarentenas Dinámicas'”.

Argumentaron que “lo que está en juego no deben ser los números, ni afanes neoliberales, sino que las vidas de personas”.

Los empleados fiscales reclaman que existe un alto porcentaje de servicios públicos que se encuentran en funcionamiento presencial sin garantías suficientes en materia de salud. Denuncian que hay dependencias donde no se respeta la distancia física, no existen protocolos sanitarios, se aglomeran más de 50 funcionarios, no hay sanitización y no cuentan con alcohol gel certificado en las oficinas y espacios comunes.

Además, aseguraron que el plan de desconfinamiento en Aysén y Los Ríos “ha carecido de fiscalización”.

“¡No aceptaremos que los/as funcionarios/as públicos seamos ocupados para experimentos inconsultos e irresponsables!”, manifestaron.

Finalmente, hicieron un llamado a “trabajar en protocolos sanitarios serios, junto a los comités de expertos, junto a las organizaciones sindicales y sociales, y desde los territorios, con una real perspectiva descentralizadora. Elaborar planes que nos permitan recuperar las confianzas, en los cuales se aseguren la fiscalización, testeos, trazabilidad, aislamiento, medidas sanitarias en los transportes, espacios comunes y de trabajo”.