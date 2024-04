Los exministros del Interior Andrés Chadwick y Rodrigo Delgado se excusaron de asistir a su citación a la comisión investigadora por el denominado Caso Hermosilla.

¿Qué pasó?

Fue el diputado Daniel Manouchehri quien, al mando de dicha comisión, citó a los otrora secretarios de Estado por las filtraciones de antecedentes judiciales que el abogado exdirector de la PDI Sergio Muñoz entregó al abogado Luis Hermosilla.

“Estamos utilizando todas las herramientas de la comisión investigadora y además hemos interpuesto una querella. Hemos citado al ex ministro Chadwick para que dé cuenta de qué hacía con la información que le entregaba Hermosilla, a quién se la entregaba él, a quién buscaba proteger”, señaló el parlamentario socialista.

Asimismo, el Manouchehri indicó: “También hemos citado al exministro Delgado para que nos informe si existía algún tipo de acuerdo al momento de nombrar al exdirector de la PDI. Por último, hemos invitado al presidente de la Corte Suprema para que nos relate si tienen indicios de que los tentáculos de esta red de corrupción pudieran haber penetrado en el poder judicial, tanto en el nombramiento de jueces como en los fallos judiciales”.

¿Cuál fue la excusa de Chadwick y Delgado?

Por medio de cartas enviadas a los secretarios de la comisión, ambos exministros presentaron sus excusas para no asistir a la cita, que estaba programada para el próximo lunes 8 de abril.

Chadwick expresó en su escrito que en la actualidad está “exclusivamente dedicado a actividades particulares, especialmente en el área académica. Por consiguiente – y como la comisión bien lo sabe- pese a no tener obligación alguna de asistir, le hago llegar mis excusas, pues no podré concurrir a la actividad a la que se me invita”.

Por su parte, Delgado indicó que, también por motivos de agenda, le es “imposible asistir a la comisión especial que se me invita. Dado lo anterior, me pongo a disposición para recibir un cuestionario que pueda responder por escrito con las preguntas que estimen pertinentes”.