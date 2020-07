VIDEO RELACIONADO – Gobierno presenta plan “Paso a paso” para el desconfinamiento ( 19:30)

“La situación política en Chile vive un momento de particular tensión”. Así comienza un artículo que publicó el medio alemán Deutsche Welle (DW), en el que analiza la actual crisis que atraviesa nuestro país con el título: “Chile: gobierno débil, ¿oposición fuerte?”.

Para contextualizar, expone el debate sobre el proyecto que busca permitir a las personas retirar el 10% de sus ahorros previsionales, para poder enfrentar la crisis financiera causada por el coronavirus.

En ese sentido, es lapidario en sentenciar que “a la crisis social y sanitaria, Chile suma una política. La coalición oficialista está a poco de quebrarse y el Ejecutivo de Sebastián Piñera podría resentirse”.

Esto, debido a la división que generó la iniciativa del retiro de fondos al interior de Chile Vamos, coalición en la que varios parlamentarios han anunciado su apoyo al proyecto que genera amplio rechazo en La Moneda.

“Desorden en las filas del oficialismo”, así lo califica el medio europeo, sentenciando que “el gobierno de Sebastián Piñera no pasa por un buen momento”.

“Al tiempo que el gobierno yace desvalido, al frente tiene una oposición igualmente inerme”, advierte DW, citando a la “escasa popularidad” y a “la creciente cantidad de voces que no sólo dudan de la capacidad del mandatario para ordenar su sector, sino que derechamente ponen en cuestión la viabilidad de su gobierno”.

En la otra vereda, aunque reconocen que “la oposición logró aunar sus fuerzas en la votación del 10% de las AFP, algo que se había visto poco durante el actual gobierno”, aseguran que se trata de una alianza temporal.

“La motivación de cada uno de los partidos me parece que es parcialmente diferente. Mientras algunos prefieren abolir las AFP, otros no parecen querer cuestionar por completo ese sistema. Por eso no creo que ahora estemos presenciando el surgimiento de un bloque de oposición unido. Los objetivos políticos a largo plazo son demasiado diferentes”, puntualiza Andreas Klein, politólogo y representante en Chile de la fundación alemana Konrad Adenauer.