La directora ejecutiva de la Fundación Daya, Ana María Gazmuri, denunció que su hija fue detenida por tener cuatro plantas de cannabis de 35 centímetros, a pesar de que tenía una prescripción médica para poseerlas en su hogar.

La actriz denunció este hecho en plena sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, quienes discutían sobre la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancia sicotrópicas.

Lee también: Heraldo Muñoz critica a Jadue por mar para Bolivia: “Lea el fallo de la Haya si pretende ser presidente”

“Si me vieron desaparecer de pantalla unos minutos es porque tuve que ir corriendo a la casa de mi hija que vive a dos casas de la mía, que ahora se la llevaron detenida (…) Se acaban de llevar detenida a mi hija, allanaron su domicilio en este momento mientras estamos en esta comisión“, dijo.

Gazmuri relató que “entraron las policías a la casa a revisarla entera y a darla vuelta. Esto es lo que ocurre, eso es lo que vivimos en Chile, es la realidad de nuestro país“.

Carabineros allanaron y detuvieron a hija de @AnaMariaGazmuri por tener 4 plantas de cannabis AUTORIZADAS mediante receta médica. Basta de criminalización al autocultivo! #LeyCultivoSeguro YA! pic.twitter.com/Zj7HTlrDTk — Marcelo Díaz (@marcelodiazd) September 3, 2020

Tras esto, la activista se dirigió a la subcomisaria de Peñalolén donde se encuentra su hija, y afirmó que “no sabemos si ya es intencional o desconocimiento de los casos reales de la ley 20.000. ¿Qué decían los carabineros? Que la receta médica no servía y que lo que se necesita es el permiso del SAG. Reiteramos nuevamente, jamás el SAG ha entregado un permiso a un cultivo personal o medicinal, porque la ley no lo pide”.

Además, agregó que “el Servicio Agrícola Ganadero lo que hace es entregar permisos para cultivos agrícolas e industriales, no para cultivos personales”.

La actriz también criticó el procedimiento del personal policial y aseguró que “mis nietos están bastante complicados con esta situación. Entraron a la pieza donde estabas ellos viendo televisión de una manera agresiva y amedrentadora. Esto genera un trauma“.