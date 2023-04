Durante la tarde del miércoles se organizó a las afueras de la Embajada de Corea en Chile una “velatón” en honor a MoonBin, miembro del grupo de K-pop Astro, quien fue encontrado muerto al interior de su departamento en Gangnam, Seúl.

El encuentro se dio con toda normalidad hasta que dos vendedoras ambulantes llegaron al lugar y comenzaron a ofrecer mercancía con el rostro del fallecido artista, lo que causó la molestia de las fanáticas y fanáticos presentes.

ppl selling stuff at the moonbin Memorial event held by the fans, it's so disappointing and disturbing. we asked them politely to leave the site, but still, they were disrespectful and violent. they even attacked us with a table. https://t.co/vpaG3xRM3v

— 𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊 ✨️ (@yunhie_mp) April 20, 2023