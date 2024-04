El ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, salió al paso de la críticas del líder de Republicanos, José Antonio Kast, contra el presidente Gabriel Boric, quien aseguró que el mandatario “ni siquiera va a trabajar”.

Tras esta descalificaciones, el secretario de Estado defendió al presidente y criticó la actitud de Kast, quien aseguró que con estos dichos “no construye” un país mejor.

“No se construye un mejor país agrediendo e insultando. Se construye un mejor Chile a través del diálogo democrático constructivo“, comentó.

Asimismo, añadió quien cree que a través de la descalificación va a generar mejores condiciones de vida para las chilenas y chilenos “comete un error grave”.

Finalmente agregó: “Una persona que insulte y que agrede finalmente no cree en sus propias convicciones o simplemente no tiene convicciones. Porque si tiene que descalificar a los demás a través de descalificaciones personales es porque no cree en sus propias ideas. Por el contrario, quienes tienen convicciones lo hacen sobre la base del respeto a la diversidad propia de una democracia”.

Las críticas de Kast a Boric

José Antonio Kast participó en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se realiza este año en Hungría.

Durante su exposición, Kast abordó la crisis de seguridad y situación económica del país, afirmando que, “en partes de América Latina, y en especial en Chile, el progresismo está arrasando.

Asimismo, arremetió contra el presidente, al que calificó de “woke“.

“En Chile, estamos gobernados por un presidente woke. Un presidente que tiene menos de 40 años, que sale andar en bicicleta por la calle con escoltas policiales, que llega a trabajar tarde, que se va para la casa temprano, e incluso hay días que ni siquiera va a trabajar“.

Cabe destacar que el término woke es utilizado (en algunas instancias) de forma peyorativa contra personas que son acusadas de hipócritas, tener superioridad moral y que buscan imponer ideas progresistas.