El Partido Social Cristiano anunció que presentará una moción de censura tras las votaciones por la presidencia en la Cámara de Diputadas y Diputados.

En tanto, desde Chile Vamos aún no han confirmado si respaldaran esta iniciativa, pero enviarán un requerimiento al presidente Gabriel Boric para que aclare el rol del Gobierno en este proceso y si hubo un presunto intervencionismo político.

Cabe destacar que en el caso de que se apruebe una censura se requiere de mayoría simple y se tendría que realizarse una nueva votación.

¿Qué dijo el Gobierno?

Consultado por este punto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, señaló que “cuando se anuncia una medida tan drástica, uno se da cuenta de que al final lo que se está buscando son excusas y que no se va al tema de fondo”.

En ese sentido, planteó que es la Cámara la que tendrá que solucionar esta situación en el marco de sus atribuciones. Sin embargo, sostuvo que “hay una obsesión por parte de algunos actores políticos de llevar al Congreso peleas inconducentes que implican una distracción a la ciudadanía”.

Respecto a las acusaciones de intervencionismo y el llamado al parlamentario Gaspar Rivas para ofrecerle la vicepresidencia, el secretario de Estado respondió: “El propio diputado ha aclarado sus dichos, por tanto, yo no tengo nada que decir”.

“Esto es algo que tiene resolver la Cámara, no me voy a pronunciar, pero sí considero que es inaudito e insólito, por decirlo elegantemente, que poco más de un día de renovada la mesa de la Cámara haya quienes planteen una censura. Me recordó a la misma dinámica que se generó a propósito de las acusaciones constitucionales”, concluyó Elizalde.