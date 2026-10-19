“Cuando uno es autoridad de gobierno, tiene que medir sus palabras”: Biministro Alvarado tras críticas a Poduje por sus declaraciones

Tras las declaraciones del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, en contra de parlamentarios y del presidente argentino Javier Milei durante la semana pasada, el Gobierno se refirió este lunes a los cuestionamientos planteados desde el oficialismo hacia su figura.

Desde La Moneda, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, fue consultado por los reclamos provenientes del oficialismo debido a las polémicas en las que Poduje ha estado involucrado y sobre si habrá un ultimátum para el secretario de Estado.

Cabe recordar que el titular de Vivienda sostuvo en el foro “Conoce a tu ministro” de Icare que Milei está “cada vez más loco” y, tras ello, se le acusó de calificar presuntamente de “irresponsables” y “payasos” a los parlamentarios del Congreso Nacional, lo que despertó críticas al estilo comunicacional del ministro.

“Lo dijimos la semana pasada: es una mala opinión, son situaciones que no deben generarse y no deben ocurrir. Así lo reconoció el propio ministro Poduje, que cometió un error y pidió las excusas”, señaló en primera instancia.

Así comentó que desde la administración “obviamente estamos tratando de que este tipo de situaciones no se repitan porque causan una dificultad, generan un problema y dañan la acción del Gobierno“.

En esa línea, remarcó que “cuando uno es autoridad de gobierno, tiene que medir sus palabras, tiene que medir sus dichos, porque todo lo que uno diga en condición de autoridad tiene consecuencias. Y cuando esas consecuencias afectan al Gobierno políticamente o, peor aún, afectan eventualmente la relación con un país vecino, hay que ser extremadamente cuidadosos y extremadamente responsables”.

El jefe de gabinete evitó hacer comentarios sobre si se tomará una medida contra el ministro, pero afirmó que los miembros del gabinete “ya saben lo que piensa el Presidente” y lo que opina él en su rol de titular del Interior. “Obviamente, cada cual tendrá el cuidado suficiente y necesario para no cometer este tipo de errores”, cerró.