Alvarado resta importancia a dichos de Poduje contra Milei: “El tema lo damos por cerrado”

Esta tarde, el biministro Claudio Alvarado abordó la polémica tras los dichos del ministro de Vivienda, Iván Poduje, contra el presidente argentino, Javier Milei. Tras ello, señaló que, tras las disculpas del secretario de Estado, se da por finalizado el episodio.

La polémica se originó durante la participación del ministro en el ciclo de entrevistas “Conoce a tu ministro”, organizado por Icare, donde cuestionó la postura de Milei frente a la financiamiento estatal en infraestructura. En ese contexto, Poduje afirmó que “pero como es inversión y la pone el Estado… es la tontera que hace Milei cuando critica la obra pública: ‘¿¡Qué obra pública!?’. Está cada vez más loco, a todo esto“.

Frente a la controversia, el biministro le restó dramatismo a la situación y enfatizó que el titular de Vivienda ya se había disculpado.

“Lo importante es que el propio ministro Poduje corrigió sus dichos, pidió las excusas correspondientes y con eso el tema lo damos nosotros por cerrado”, añadió.

Al ser consultado acerca de si esta situación derivó en contactos con el gobierno trasandino, Alvarado optó por no entregar más detalles, agregando que prefería confidenciarse esa información. Sin embargo, insistió en que el secretario de Estado se disculpó y reconoció su error.

“Cuando se reconoce un error en los dichos y se piden las excusas, tal como en otras oportunidades sucede al revés. Los temas se solucionan, ¿no es cierto? Aclarándolo”, subrayó.

Cabe destacar que Poduje reconoció sus dichos y, mediante una publicación en X, se disculpó, comentando que “lamentablemente, emití comentarios que no corresponden sobre el presidente de Argentina, sobre los cuales ofrezco sinceras excusas”.