Alvarado cuestiona a la oposición tras remoción de Araya en la Comisión de Constitución: “Puede estar predominando una visión que es negarle todo al gobierno”

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, criticó la determinación del Socialismo Democrático de remover al senador Pedro Araya (PPD) de la Comisión de Constitución, luego de que este mostrara disposición para avanzar en la agenda de seguridad del Gobierno.

Alvarado fue consultado por la decisión de los partidos de la oposición, que reemplazarán a Araya por el senador Vlado Mirosevic, del Partido Liberal, en la Comisión de Constitución.

“Yo creo que acá puede estar predominando una visión que es negarle todo al gobierno, que es una posición legítima, pero que la ciudadanía es la que tiene que posteriormente ponderar y evaluar”, sostuvo, según consignó La Tercera.

En esa línea, señaló que durante marzo se logró un acuerdo político por las presidencias en las comisiones del Senado, por lo que espera “que los senadores puedan respetar ese marco que estableció ese acuerdo”.

Puntualizó que desde el Gobierno no están preocupados por perder un voto en dicha comisión, sino por que “el Senado funcione bien”.

“Aquí no se trata de perder o ganar votos, se trata de que el Congreso, especialmente el Senado, funcione bien, que los proyectos puedan tratarse oportunamente y que se pueda avanzar en el tratamiento de las iniciativas, ya sean las que están en comisión como las que están en sala”, aseguró.

De igual manera, criticó que “los parlamentarios están para ejercer su libertad y para hacer lo que estiman que es mejor para el país, no para obedecer las directrices de partidos que toman la decisión de oponerse a todo lo que el gobierno propone“.

Para cerrar, instó a los partidos de la oposición a entregar contrapropuestas al Gobierno: “Aquí parece que es oponerse y oponerse y oponerse y no proponer“, arremetió.