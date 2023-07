"La agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos valora la renuncia del señor Patricio Fernández. No es un acto de venganza ni una actitud de odio, todo lo contrario. Él no era idóneo, no tenía empatía con el tema y nunca fue cercano", señaló Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.