Ante los problemas ocasionados por el paro de recolectores de basura en Santiago, el ex alcalde de la comuna Felipe Alessandri emplazó a la administración de Irací Hassler a “hacerse cargo” de la situación.

El gobierno local sostuvo esta mañana que la situación en la comuna se debe a un problema de mantenimiento de sus camiones recolectores, los cuales, “en la actualidad y producto de la pandemia, se encuentran con una alta exigencia, funcionando en tres turnos diarios”.

Además, sumaron que el escenario de las fiestas de fin de año multiplica el volumen de basura de los barrios.

La autoridad también sostuvo que el complejo escenario por el retiro de basura en Santiago “se arrastra desde la administración anterior, ya que no existió una mejora sustancial en la flota de los camiones recolectores”.

Alessandri: “Siempre están echándole la culpa a la administración anterior”

Tras lo señalado por el municipio, Alessandri emitió una declaración donde sostiene que “ojalá que con el nuevo año ya no le echen toda la culpa a la administración anterior y asuman responsabilidades”.

“Que el comercio ambulante desatado, culpa de la administración anterior; que la delincuencia desatada -hoy día hubo una balacera-, culpa de la administración anterior; que no se haya puesto un árbol de Pascua, no estén abiertas las piscinas, el Parque O’Higgins, Quinta Normal, culpa de la administración anterior. Que no llegaran regalos navideños suficientes para los niños a las juntas de vecinos, culpa de la administración anterior”, aseguró.

En ese sentido, emplazó a la administración de Hassler: “háganse cargo de la gestión si para eso fueron elegidos”.

Respecto caso de los vehículos recolectores, Alessandri sostuvo que “estos son camiones que tienen una vida útil de ocho a 10 años, pero hay que hacerles mantenimiento y para que se les haga mantenimiento tienen que pagarle a la empresa proveedora. La misma empresa que ha estado 30 o 40 años trabajando en la municipalidad, pero si no les pagan las facturas es bien difícil”.

“Entonces, siempre están echándole la culpa a la administración anterior. Yo creo que después de seis meses tienen que hacerse cargo y decir responsablemente ‘nosotros somos la administración’, porque finalmente son los vecinos los que sufren, que está angustiados por la situación actual de la comuna: delincuencia, falta de aseo, comercio ambulante desatado y cero respuestas de la municipalidad”, continuó.

Finalmente, el ex alcalde reiteró que “lo único que dice (el municipio) es ‘esto es culpa de la administración anterior’“.

“Espero que de verdad que el 2022 se hagan cargo porque para eso fueron elegidos”, concluyó.