Alertan por tormentas eléctricas con granizo y rachas de viento en siete regiones: Conoce el pronóstico de la DMC

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este lunes un aviso por probabilidad de tormentas eléctricas en siete regiones del país.

La llegada de un nuevo sistema frontal al país, que dejará precipitaciones de hasta 40 milímetros en cinco regiones de la zona centro, presentará condiciones favorables para el desarrollo de tormentas eléctricas, según explicó la entidad.

De acuerdo con el aviso de la DMC, el fenómeno meteorológico podría ocurrir desde la tarde de este lunes 19 de octubre hasta la noche del jueves 22 de octubre.

Asimismo, se advirtió que nuevamente existe la posibilidad de que la actividad eléctrica venga acompañada de granizo y fuertes rachas de viento local.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

En total, son siete las regiones que podrían verse afectadas por tormentas eléctricas. Revisa el listado a continuación:

Región de Coquimbo: Litoral, Cordillera de la Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera.

Región de Valparaíso: Litoral, Cordillera de la Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera.

Región Metropolitana: Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.

Región de O’Higgins: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.

Región del Maule: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.

Región de Ñuble: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.

Región del Biobío: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.

En paralelo, la DMC también informó que hay probabilidad de tormentas eléctricas entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos, desde esta jornada hasta la noche del martes 20 de octubre.

Este mismo aviso rige para el archipiélago de Juan Fernández, que también podría presentar actividad eléctrica a partir de este martes, con probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo.