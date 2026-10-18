Alerta meteorológica en el norte del país: DMC prevé vientos de hasta 110 km/h por corriente en chorro en sectores cordilleranos

En el marco de la llegada de un nuevo sistema frontal, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo una alerta por vientos de intensidad moderada a fuerte para los sectores cordilleranos y precordilleranos de la zona norte.

De acuerdo con la información entregada por el organismo, el fenómeno estará asociado a una “corriente en chorro”, condición que podría generar el desarrollo de ventiscas en zonas de alta montaña.

El evento se extenderá desde la madrugada hasta la noche del martes 20 de octubre.

La declaración de la alerta se da por el pronóstico de “fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”, por lo que se insta a extremar el cuidado y las medidas de prevención.

Vientos en la zona norte: ¿Qué regiones afectará?

Este evento se consolidará en tres regiones de la zona norte, con velocidades que superarán los 100 km/h.

Atacama

Cordillera: Vientos entre 90 y 110 km/h.

Antofagasta

Cordillera de la Costa: Ráfagas de viento entre 80-100 km/h.

Precordillera Salar: Los vientos oscilarán entre los 60 y 80 km/h.

Coquimbo

La alerta de Meteorología detalla que los vientos en la cordillera comenzarán desde la madrugada del martes 20 hasta la noche del miércoles 21 de octubre.