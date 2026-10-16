Alerta en siete regiones por tormentas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este jueves un aviso por posibles tormentas eléctricas en siete regiones del país.

De acuerdo con el aviso, durante la próxima semana habrá condiciones favorables para el desarrollo de actividad eléctrica, debido al avance de un sistema frontal en las zonas afectadas.

La DMC detalló que el fenómeno meteorológico podría ocurrir desde la tarde del lunes 19 de octubre hasta la noche del martes 20 de octubre.

Asimismo, advirtieron que las tormentas eléctricas podrían venir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento en sectores específicos.

¿Cuáles son las regiones con proyección de tormentas eléctricas?

En el aviso, la DMC precisó que las tormentas eléctricas afectarán a siete regiones ubicadas en la zona centro y centro-sur del país.

Revisa las regiones afectadas:

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región Metropolitana

Región de O’Higgins

Región del Maule

Región de Ñuble

Región del Biobío

Además, la entidad señaló que desde la mañana del martes 20 de octubre hasta el miércoles 21 se pronostican precipitaciones de hasta 35 milímetros en la zona centro y sur.