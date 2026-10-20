Alerta de la DMC: Riesgo de tornados y trombas marinas en cuatro regiones

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó este martes su aviso por probabilidad de trombas marinas y tornados en cuatro regiones del país.

De acuerdo con el aviso, la formación de ambos fenómenos meteorológicos podría darse debido al desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas ante la presencia de inestabilidad atmosférica en el país.

La DMC detalló que esto podría ocurrir en la zona sur desde la madrugada del miércoles 21 de octubre hasta la noche de esa misma jornada.

Además, advirtió que estas nubes podrían venir acompañadas de “intensos vientos locales arrachados y tornádicos”; es decir, golpes de viento violentos, repentinos y concentrados en áreas específicas que tendrían la fuerza destructiva de un tornado.

Revisa las regiones afectadas

Según el aviso, las cuatro regiones afectadas en la zona sur son:

Maule: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle.

Ñuble: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle.

Biobío: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle.

La Araucanía: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle.

En paralelo, el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile también advirtió sobre la probabilidad de ocurrencia de nubes convectivas que favorecerían la aparición de trombas marinas desde esta jornada hasta el miércoles 21 de octubre.

En concreto, los sectores afectados serán los oceánicos y costeros desde la Región del Maule hasta la de Los Ríos.