Un incendio forestal que se desarrolla en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso, ha consumido hasta ahora 1.100 hectáreas.

La información fue dada a conocer por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que también detalló que el fuego comenzó en el fundo La Providencia y hasta el momento se mantiene avanzando rápidamente y fuera de control.

En el lugar se encuentran desplegadas tres unidades del Cuerpo de Bomberos de Quilpué.

Además, y debido a la magnitud de las llamas, también se encuentran desplegados 11 brigadas, cinco camiones cisterna, cuatro helicópteros y tres aviones cisterna de la Conaf.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta amarilla en la comuna, la que estará “vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten”, informaron en la publicación.

“Es un incendio forestal de grandes magnitudes. Hasta ahora son alrededor de 1.100 hectáreas que se están quemando”, detalló el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Fidel Cueto.

Sin embargo, Cueto precisó que el incendio “va a ir disminuyendo” al alcanzar zonas de la comuna en las que no hay vegetación.

“De todas maneras, estamos trabajando con 4 helicópteros y 2 aviones, hay 12 brigadas en el lugar. No hay vida humana en peligro ni casas”, indicó, según consignó Radio Biobío.

ACTUALIZACIÓN #IFFundoLaProvidencia, #Quilpué, #Valparaíso

Activo con alta intensidad y avance rápido

🟡#AlertaAmarillaComunal

Sup p➡️90 ha

Recursos➡️1 Puesto de mando,4 técnicos, 12 brigadas, 5 camiones c, 5 helicópteros,3 aviones c, 1 ACO #CONAF y 3 carros #Bomberos de Quilpué pic.twitter.com/vZv1YtLObC

