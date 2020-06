VIDEO RELACIONADO – Ministro Enrique Paris realiza su primer balance ( 21:27)

En medio de cuestionamientos y críticas, el gobierno ha cambiado tres veces el método para contabilizar a los fallecidos producto de la pandemia del COVID-19.

Desde principios de mayo que la periodista de investigación, Alejandra Matus, advierte sobre un eventual subregistro de muertes detectado en los datos del Registro Civil.

Desde su residencia en Nueva York, la profesional fue la primera que alertó que el gobierno presentaba presuntos errores al contabilizar a los fallecidos con la metodología utilizada.

A través de Twitter, Matus entrega datos que sustentan su tesis, la que ha sido agradecida por la población. En la otra vereda, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, llegó a acusarla incluso de fake news.

¿Por qué Twitter?

Pero eso no es todo, porque este sábado, Pablo Ortúzar, antropólogo social e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), se lanzó en picada contra la periodista, cuestionándola por utilizar la red social para compartir una investigación “que no había pasado filtros metodológicos exhaustivos, y que contenía serios errores”.

Según el especialista, quien publicó un artículo de opinión en La Tercera, titulado “Matus atrapada en Twitter”, “la idea de un exceso de muertes no captado por el conteo oficial no era sorprendente (…) Pero en la medida en que el gobierno no manipule los resultados de su método, no está ‘escondiendo muertos'”.

“Permanece la duda sobre por qué usar Twitter para publicar una investigación no chequeada editorialmente”, continúa Ortúzar, quien asegura que a la periodista “no le importaba la desprolijidad con tal de generar una tormenta virtual que dañara, todavía más, la credibilidad del gobierno”.

En ese sentido, el experto señala que aunque podía no saber de método, Matus es experta en comunicación, por lo que “agravaba la falta”. Además, querer dañar al gobierno, parecía, según indica “obvio y mezquino“.

Por esa razón, Ortúzar acusa a la periodista de ser “incapaz de reconocer los errores en la indagación una vez expuestos, y de no desmentir la infame acusación de que el gobierno ‘esconde muertos'”, preguntándole si es que volvería a utilizar la red social “que castiga la verdad” de la forma en que lo hizo.

“No estoy atrapada”

En respuesta, Matus publicó “Sobre métodos y medios”, un artículo de opinión en La Tercera, en que indica que los argumentos del antropólogo son “desprovistos del lenguaje coprolálico”, detallando la metodología y las fuentes utilizadas para su investigación.

Asimismo, aclara que “usé la definición de exceso de muertes que recomienda la OMS para estudiar el efecto de pandemias y crisis sanitarias, que consiste en comparar el número real de fallecidos registrado en la crisis con el valor esperado en condiciones normales”.

La periodista también argumentó que el estudio de Espacio Público concluyó igualmente que “el exceso de muertes es significativo”, pese a utilizar una metodología distinta y un corte de tiempo diferente al de su investigación. En ese sentido, puntualiza en que seguidamente, el Minsal reportó 653 muertes más atribuibles a COVID-19.

En tanto, se respalda en la información aparecida en CIPER, que revela que el Minsal reportara a la OMS casi el doble de fallecidos por COVID-19 que los informados en cifras oficiales.

Por otro lado, con respecto al uso de Twitter, sentenció: “El valor de verdad de un contenido lo determina su correspondencia con la realidad, no el medio en que se difunde”.

“Tengo certeza de que la información que publiqué es verdadera, de actualidad y relevancia, razones por las cuales ha sido noticia desde entonces, no por el medio en que apareció ni por el color político de las personas que participan en las redes sociales (…) Y ya que me lo pregunta, sí volveré a usar Twitter y cualquier otro medio apto para comunicar asuntos de interés público. No estoy atrapada”, cerró.

Pero, lejos de quedar ahí, el antropólogo Pablo Ortúzar replicó a la periodista, y en otro artículo de opinión de La Tercera titulado “Twitter no es neutral: respuesta a Alejandra Matus”, el experto aseguró que sus declaraciones no eran ni un insulto ni un ataque, insistiendo en que “el sólo hecho de la respuesta de Matus, relativiza la idea de que esté atrapada por dicha lógica [de Twitter]”.