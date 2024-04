“La casta tiene miedo”. Esta fue la respuesta de Aldo Duque luego de que se revelara que aparece en el listado de la Contraloría General de la República (CGR) sobre abogados que han defendido a personas imputadas por tráfico de drogas.

¿Qué paso?

Ayer, Canal 13 dio a conocer que el candidato por Santiago del Partido Social Cristiano (PSC) figura entre los profesionales que han defendido a personas imputadas por la Ley 20.000, normativa que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

El artículo 61 de la legislación indica, entre otros aspectos, que las personas que han representado a clientes en este tipo de casos tienen prohibido trabajar al mismo tiempo en el Estado.

De acuerdo con la nómina a la que tuvo acceso el medio citado, Duque aparece entre los abogados que entre 2023 y 2024 han defendido a imputados por este tipo de ilícitos. En concreto, en el registro hay tres causas en las cortes de Talca, Puerto Montt y Arica, algunas por tráfico de pasta base y cocaína.

Respuesta de Aldo Duque

En entrevista con el medio citado, Aldo Duque afirmó que las causas en las que aparece están “absolutamente terminadas y concluidas”.

Además, comentó que lo que la ley establece es que la persona, cuando es de un cargo público, no puede tener un patrocinio en una causa relacionada con la Ley 20.000, “y obviamente esto no va a ocurrir en mi caso, porque no va a existir ningún patrocinio relacionado con una persona vinculada a la Ley 20.000. No va a existir jamás”.

Posteriormente, publicó un video en su cuenta de X donde afirma que “la casta tiene miedo” y que está preocupada, “y por eso me agreden, me insultan, me difaman. Usan todos los medios que tienen a su disposición, incluyendo, por cierto, los medios de comunicación de los cuales son propietarios”.

También, ironizó al respecto: “Hoy día soy narcotraficante, seguramente mañana seré pedófilo, seguramente la próxima semana seré asaltante de bancos, y la subsiguiente seguramente pirata de los mil mares”.

“Pueden decir lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, no me quebrarán. Camino de frente por la vida. Pueden seguirme insultando, pueden decir lo que quieran, y yo seguiré caminando de frente por la vida”, agregó.

De este modo, Duque reiteró que no le debe nada a nadie y lo que posee es fruto de su trabajo, “obtenido con esfuerzo y sacrificio. Si hace 37 años vendía helados arriba de las micros, y hoy día estoy aquí, no es porque se los haya pedido a ellos. Lo que tengo es lo que tengo en mis manos, trabajando, y no teniendo que mirarle la cara a nadie”.

“No les temo, no me quebrarán. He caminado por esta ciudad, por esta comuna, toda mi vida. Pierden su tiempo agrediéndome. Hagan mil reportajes, cinco mil, 10 mil, 50 mil, y no me quebrarán. Pierden su tiempo. Voy de frente en la vida. No les temo. Pueden seguir gastando su tiempo y su dinero, y aquí me encontrarán de frente. Se equivocan. No les temo, les reitero, y se los digo una vez más, no me quebrarán”, sentenció.