Chile Vamos se encuentra inmerso en un complejo proceso para definir quién será su candidato único para competir por la alcaldía de Santiago. Mientras las negociaciones continúan, se perfilan distintas figuras, entre ellas, Sebastián Sichel y Mario Desbordes, quienes emergen como opciones destacadas en el panorama de la derecha.

Durante este viernes, Sichel, exministro de Desarrollo Social y ex precandidato presidencial, anunció su intención de postularse para el cargo municipal. Su decisión ha generado repercusiones tanto dentro como fuera de la coalición, en medio de especulaciones sobre su potencial adversario.

Por otro lado, Mario Desbordes, exministro de Defensa y una figura con experiencia política y reconocimiento en Chile Vamos, también ha comenzado a perfilarse como una alternativa sólida para la alcaldía de Santiago.

Aunque inicialmente se le consideró para la gobernación de la Región Metropolitana, Desbordes ha expresado su disponibilidad para asumir el desafío de liderar la comuna capitalina.

“No me cierro, le dije al partido que está disponible. Sebastián Sichel y yo marcamos la misma diferencia con la alcaldesa, los dos podríamos ganar y me han vuelto a consultar y le dije al partido que respecto a esa municipalidad sigo disponible. No tenía en mis planes ser candidato este año, se me pidió por esa comuna en específico y me pareció que era una pelea que hay que dar. Hay una mala gestión de la alcaldesa y es una comuna tremendamente importante“, indicó Desbordes.

En ese sentido, el militante de Renovación Nacional (RN) también enfatizó en que “las directivas de Chile Vamos tienen que tomar la decisión acá. Yo no sé cuánto irá a ser, me habían señalado que Sebastián había declinado, así que la directiva resolverán y todos nos pondremos detrás de quién sea el candidato”.

Las opciones han abierto espacio para el debate dentro de la coalición opositora que busca ganarle el sillón comunal a la militante del Partido Comunista (PC) Irací Hassler.

En este contexto, emerge también la figura del abogado Aldo Duque, representante de la oposición y posible contendiente en las elecciones municipales, quien recientemente ha instado a la directiva del Partido Republicano a respaldar su candidatura, subrayando áreas de convergencia en su plataforma política.

El jurista cuenta con el apoyo del diputado Johannes Kaiser, el senador Rojo Edwards y de militantes del Partido Republicano.

Sobre esto, Javier Macaya, presidente de la UDI, destacó la importancia de elegir al candidato más competitivo a través de mecanismos objetivos, como encuestas, para evitar divisiones que puedan afectar las posibilidades electorales de la coalición.

“Desde la UDI nosotros estamos disponibles para medir a todos nuestros candidatos a través de esos mecanismos. Si eso significa que, por ejemplo, 100 candidatos de la UDI tienen que bajarse por el mecanismo objetivo que termina resolviendo ese resultado, estamos disponibles”, expresó el senador.

Asimismo, sostuvo que “tenemos que aprender del error que cometimos esta semana en la Cámara de Diputados donde le entregamos al Partido Comunista la presidencia de una corporación tan importante. Esa situación no se puede volver a repetir y si vamos en desunión hay un riesgo muy grande que perdamos la municipal y eso va a tener consecuencias nefastas en la presidencial”.

Por otro lado, Andrea Balladares, secretaria general de RN, aseguró que esperan, “en el corto plazo, tener una definición para que aquel que nos represente pueda, efectivamente, salir a conquistar y convencer a los vecinos de Santiago. Nosotros creemos personalmente que Mario (Desbordes) es un gran candidato, que es muy competitivo, no solo en Santiago, sino también en otras comunas”.

Mientras que Héctor Muñoz, vicepresidente del Partido Social Cristiano, ha abogado por una postura de unidad dentro de Chile Vamos en apoyo a Aldo Duque en caso de que Sichel no prosiga en la contienda.

La definición del candidato único de Chile Vamos para la alcaldía de Santiago se espera en las próximas semanas, en un escenario político marcado por la incertidumbre y la estrategia de cara a las elecciones municipales.